Тарасова о дуэте Синицина – Кацалапов: «Они всегда так катались, что никто не думал – вместе они или раздельно. Конечно, вместе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о помолвке Никиты Кацалапова и Виктории Синициной.

«Их свадьба скажется на тренировочном процессе только в положительную сторону. Я счастлива за них!

Это такая красивая пара, и любят друг друга, это прелесть просто. Они всегда так катались, что никто никогда и не думал – вместе они или раздельно. Конечно, вместе, они как единое целое.

Счастья им! Сейчас не так много хороших новостей, а эта новость просто потрясающая, вот за это им спасибо, подняли настроение всем», – сказала Тарасова.

Кацалапов о помолвке с Синициной: «Долго об этом мечтал, заранее приготовил кольцо и ждал тот самый момент. Получилось просто идеально»