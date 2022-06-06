Тарасова о дуэте Синицина – Кацалапов: «Они всегда так катались, что никто не думал – вместе они или раздельно. Конечно, вместе»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о помолвке Никиты Кацалапова и Виктории Синициной.

«Их свадьба скажется на тренировочном процессе только в положительную сторону. Я счастлива за них!

Это такая красивая пара, и любят друг друга, это прелесть просто. Они всегда так катались, что никто никогда и не думал – вместе они или раздельно. Конечно, вместе, они как единое целое.

Счастья им! Сейчас не так много хороших новостей, а эта новость просто потрясающая, вот за это им спасибо, подняли настроение всем», – сказала Тарасова. 

Кацалапов о помолвке с Синициной: «Долго об этом мечтал, заранее приготовил кольцо и ждал тот самый момент. Получилось просто идеально»

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