Кацалапов о помолвке с Синициной: «Долго об этом мечтал, заранее приготовил кольцо и ждал тот самый момент. Получилось просто идеально»

Российский фигурист рассказал, как сделал предложение своей девушке – .

«Она сказала «Да»! 22 мая 2022 года.

Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент.

Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность.

Получилось даже лучше. Просто идеально. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы», – написал Кацалапов.

Синицина и Кацалапов выступают в дуэте в танцах на льду. Они – олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы.