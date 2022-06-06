Кацалапов о помолвке с Синициной: «Долго об этом мечтал, заранее приготовил кольцо и ждал тот самый момент. Получилось просто идеально»

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Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал, как сделал предложение своей девушке – Виктории Синициной.

«Она сказала «Да»! 22 мая 2022 года. 

Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент.

Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность.

Получилось даже лучше. Просто идеально. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы», – написал Кацалапов. 

Синицина и Кацалапов выступают в дуэте в танцах на льду. Они – олимпийские чемпионы Пекина-2022 в команде, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы. 

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