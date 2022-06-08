Софья Самодурова: «Тренер я строгий, сюсюкаться не буду. Когда не слушают, могу и голос повысить, чтобы вникали»

Чемпионка Европы Софья Самодурова рассказала о начале тренерской карьеры.

«Сейчас я помогаю Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне (Мишиным) в нашей младшей группе. Тренируем вместе с Владом Сезгановым, Александрой Зворыкиной, тренером по скольжению, Егором Челошкиным, другими.

Детей я люблю. Проблем в общении с ними никогда не возникало. Работаю в группе с конца марта. Пока есть некоторое недопонимание у ребят с восприятием меня как тренера. Но это понятно. Ведь они еще совсем недавно видели меня как спортсменку на льду, когда я тренировалась, готовилась.

Думаю, со временем все наладится. Тренер я строгий, сюсюкаться не буду. Когда не слушают, могу и голос повысить, чтобы вникали. Пытаюсь объяснить, что я желаю им только добра.

Немного странно стоять по другую сторону бортика. Никогда не думала, что так буду нервничать на соревнованиях. Наверное, потому, что на первых пробных стартах я еще не знала досконально, кто, как готовится к выступлениям.

У каждого спортсмена своя стратегия. Кому-то нужно сделать конкретный элемент, кто-то прыгает определенные прыжки. Сейчас я уже в курсе всего. В нашей младшей группе Рома Хамзин, Андрей Коцин, Даша Осипова, Герман Ленков, София Ермолова, Агата Петрова и самый маленький Семен Сысцов – ему 7 лет.

Расписание у меня мало поменялось. Тренировки в «Юбилейном» в то же время. Прихожу на разминку, два льда. Заканчиваем часа в четыре. Среда и суббота – полувыходной.

Хорошо, что все так сложилось. Я учусь на втором курсе Лесгафта и уже имею возможность практиковать, набираться опыта. Плюс выступления в шоу, где всегда происходит что-то интересное. И конечно, общение с фигуристами. Для меня все это открывается по-новому.

Основная причина, по которой я закончила со спортом, осознание того, что сделала все, что могла. Не все удалось, как хотелось. Но если бы меня спросили, прошла бы я еще раз весь этот путь, то ответила бы: с удовольствием», – сказала Самодурова.