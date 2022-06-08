Иоланда Чен о выступлении Трусовой в прыжках в длину: «Из всех наших фигуристок она, верное, самая атлетичная. Нахожусь в приятном предвкушении этого события»

Призер ЧМ в тройном прыжке, комментатор поделилась ожиданиями от выступления фигуристки на турнире по легкой атлетике в прыжках в длину.

«Потрясающая девочка. И я совершенно, если честно, не удивилась, когда узнала, что она хочет выступить в прыжках в длину.

Из всех наших фигуристок Саша, наверное, самая атлетичная. Очень любит физические упражнения, делает много сложных элементов. Прыгает высоко, хорошо, что мы не всегда видим у одиночниц», – сказала Чен.

«Саша мне в этом плане очень близка. Люблю таких спортсменок, поскольку считаю, что фигурное катание, помимо музыки, красоты, скольжения и филигранного владения коньком, все-таки это спорт. А многооборотные прыжки, которые делают девочки, просто завораживают зрителей.

Нахожусь в приятном предвкушении этого события. Наверное, даже больше интересно посмотреть на Сашу, чем на наших других девчонок.

Мне кажется, она справится, потому что, когда я в детстве занималась фигурным катанием, бег и прыжки у нас входили в программу тренировок. Поэтому, думаю, она делает все на достаточно хорошем уровне, судя по ее достижениям в фигурном катании»», — цитирует Чен RT.