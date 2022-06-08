Александра Трусова: «Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину. Это вдохновляюще, но и очень волнительно»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова пригласила болельщиков посетить Неделю легкой атлетики в Москве.
9 июня Трусова выступит на соревнованиях по прыжкам в длину.
«Дорогие друзья, уже завтра я приму участие в соревнованиях по легкой атлетике. Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину.
Все это очень вдохновляюще, потому что всегда интересно пробовать что-то новое, но и очень волнительно.
Поэтому приходите в Лужники на Неделю легкой атлетики – поддержать меня и других прекрасных спортсменов. До скорой встречи», – сказала Трусова.
🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?