Александра Трусова: «Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину. Это вдохновляюще, но и очень волнительно»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании пригласила болельщиков посетить Неделю легкой атлетики в Москве.

9 июня Трусова выступит на соревнованиях по прыжкам в длину.

«Дорогие друзья, уже завтра я приму участие в соревнованиях по легкой атлетике. Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину.

Все это очень вдохновляюще, потому что всегда интересно пробовать что-то новое, но и очень волнительно.

Поэтому приходите в Лужники на Неделю легкой атлетики – поддержать меня и других прекрасных спортсменов. До скорой встречи», – сказала Трусова.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?