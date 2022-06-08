Тренер по легкой атлетике: «Неожиданно, что Трусова решила попробовать себя именно в прыжках в длину. Все-таки в этой дисциплине рост имеет значение»

Тренер по легкой атлетике Евгений Тер-Аванесов оценил, насколько фигуристка рискует получить травму во время выступления на соревнованиях по прыжкам в длину.

«Помните, Павла Буре в хоккее называли «Русской ракетой». Вот и Трусова в фигурном катании – «Русская ракета». Быстрая и взрывная.

Риск травмы? Он есть всегда, когда занимаешься не своим делом. Мышцы натренированы на одну работу, а здесь придется делать другую.

Конечно, неожиданно, что она решила попробовать себя именно в прыжках в длину. Все-таки в этой дисциплине рост имеет значение, у нас девочки под два метра, а Трусова маленькая и хрупкая.

Кроме того, специфика мышечной работы другая. Нужно максимально быстро бежать, быстро ставить ногу, чтобы не потерять скорость», – сказал Тер-Аванесов. «Трудно сказать, буду ли работать с Александрой. Официально пока никто не сказал. Но на уровне обсуждения это действительно было, я со своей стороны готов помочь, позаниматься.

Лучше всего было бы, если бы Этери Георгиевна позвонила, попросила бы помочь. Мы с ней и ее группой знакомы давно, видел их всех еще маленькими в Новогорске.

Не то, чтобы общаемся близко, но всегда тепло здоровались, постоянно пересекались на базе. Поэтому самому навязываться считаю неэтичным, но если попросят, а Этери Георгиевна будет не против, то обязательно помогу», – добавил тренер.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?