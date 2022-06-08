Уварова о том, что подтвердила отношения Трусовой и Кондратюка: «Не вижу в этом ничего плохого. Людей очень долго шипперили, видео снимали»

Танцовщица, мастер спорта по художественной гимнастике Ева Уварова рассказала, как отреагировали люди, когда она подтвердила, что фигуристы Марк Кондратюк и встречаются.

– По интернету разлетелся скриншот из чата твоего телеграм-канала, где ты подтвердила отношения твоего друга и Александры Трусовой...

– Я не понимаю, когда люди говорят что-то и считают, что для них это позволительно, а для других людей – непозволительно.

Я не поддерживаю двойные стандарты, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, почему, когда ты говоришь очевидную вещь, то для всех это становится какой-то сенсацией.

Людей очень долго шипперили, очень много видео снимали. Это, конечно же, не оставалось незамеченным с их стороны. Поэтому это совершенно нормально, и ничего плохого в этом я не вижу.

Здесь как раз интересная ситуация: я написала два слова. И что раздувают люди? Вот такое вот собрание сочинений на уровне творчества Льва Николаевича Толстого. И они все это так расписывают, что мне становится немного не по себе, потому что я не понимаю всего того ажиотажа, что вызвали два моих слова.

Когда сами фанаты говорят на эту тему – это ок. А когда я просто ответила одному человеку, который следил за мной и состоял в моем чате, сразу прилетели какие-то другие люди и начали учить меня жить.

И я сказала: «Пока! Как вы сюда пришли – так вы отсюда и выйдете. Быстро и очень спокойно».

– Ты говорила, что даже немного разочаровалась в фигурном катании из-за поведения некоторых фанатов.

– Да, я разочаровалась в фигурном катании, потому что до него у меня не было людей, которые писали бы мне какие-то гадости. Этот вид спорта – очень контрастный.

С одной стороны, он невероятнейший, а с другой, люди, которые вовлечены в этот спорт, очень узко мыслят. Они делят все на черное и белое, не понимая, что весь мир состоит из оттенков.

Есть яркие краски, но в основном все усреднено – нет абсолютно хорошего и абсолютно плохого. А в фигурном катании люди в этом плане очень критичны, поэтому я немного разочарована в людях, интересующихся этим спортом.

В танцах у нас нет такого. У нас все более адекватно, и люди способны принимать чужую позицию, не стараясь переделать человека под свои рамки. Смотрят на все шире, а не односторонне.

Я, кстати, за этой своей фразой даже не следила и вообще не поняла сначала, как ко мне люди прилетели. Смотрю – вдруг многие начали заходить в мой канал.

– Наверное, переслали в чаты по фигурному катанию и оттуда стали заходить к тебе.

– Да, поэтому теперь я запретила копирование в моем чате. Функция скриншота ужасна, меня поражает, как люди раздувают из мухи слона. Ну если раздули – это их проблемы, мне-то что. Я спокойна, – сказала Уварова.

Давно ли вместе Трусова и Кондратюк? Зачем Тутберидзе поехала в США? Как самый сложный прыжок покорился Малинину, а не Ханю?