Трусова проведет открытую тренировку с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Приваловой

Серебряный призер Пекина-2022 в женском одиночном катании 9 июня проведет открытую тренировку в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

В открытой тренировке также примут участие олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 м с барьерами, исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова и заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов.

После тренировки Трусова выступит в соревнованиях по прыжкам в длину.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?