«С учетом, что здесь ровная поверхность и все-таки на ногах не коньки, для Трусовой это будет несложно». Борзаковский об участии фигуристки в турнире по прыжкам в длину

Олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский высказался об участии фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину.

Планируется, что Трусова выступит на «Неделе легкой атлетики», которая пройдет в Москве с 7 по 13 июня.

– Как думаете, фигуристка способна технически правильно выполнить разбег и, главное, отталкивание, при этом не рискуя получить травму?

– Почему нет? С учетом того, что она стоит на коньках и прыгает на льду, а здесь ровная поверхность и все-таки на ногах не коньки, для нее это будет несложно.

– Чья это была идея – ее или кого-то еще?

– Честно говоря, не знаю. Я так сильно в это не погружался, знаю просто, что она заявлена, – ответил Борзаковский.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?