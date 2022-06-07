Привалова о Трусовой на турнире по прыжкам в длину: «Я не видела, как Саша тренировалась. Но знаю, что человек, который исполняет четверные, должен быть очень прыгуч»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова оценила идею об участии фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину.

«Большое количество специалистов по легкой атлетике работает в разных видах спорта, в том числе и в фигурном катании. А фигурное катание имеет такую специфику, что там очень большое количество прыжков – так что спортсмены имеют очень хорошую подготовку. Так что, думаю, поэтому и родилась такая идея.

Я ее приветствую, потому что сама занималась фигурным катанием и уже потом ушла в легкую атлетику. Понятно, что немного другая специфика – все-таки на льду они разгоняются и готовятся к прыжку. Тем не менее это будет очень интересно.

К сожалению, я не видела, как Саша тренировалась, и не знаю, как проходила ее подготовка. Но я знаю, что человек, который исполняет четверные прыжки, должен быть очень прыгуч», – сказала Привалова.

Ожидается, что Трусова выступит на «Неделе легкой атлетики», которая пройдет в Москве с 7 по 13 июня.

🚀 Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?