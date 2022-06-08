Милонов о возможном переходе Дэвис в США: «Американцы пытаются уговорить наших ведущих спортсменов переходить под их черные знамена. Те, кто согласятся – низкие люди»

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на информацию о возможном переходе российской фигуристки в сборную США.

Ранее о переходе Дэвис в команду США сообщил The Skating Lesson.

«Самая лучшая информация об этих слухах была бы от самой Этери Георгиевны (Тутберидзе). Если бы мы услышали это из ее уст, тогда стоило бы реагировать.

Но я нисколько не сомневаюсь в том, что американцы пытаются уговорить сейчас наших ведущих спортсменов переходить под их черные знамена. Но эта перспектива для них такая себе.

Большинство наших спортсменов никогда на такой шаг не согласятся. А те, кто согласятся – низкие люди и вовсе не спортсмены. Уверен, что ни один нормальный спортсмен никуда ни в какую Америку не перейдет», – сказал Милонов.

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?