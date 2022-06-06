«Сейчас система работает не очень хорошо». Лакерник о возможном уменьшении числа компонентных критериев с пяти до трех

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал о предложении уменьшить число компонентов во второй оценке программ фигуристов с пяти до трех.
Предлагается оставить оценки за композицию, презентацию и мастерство скольжения.
«Это не совсем изменение, а желание сделать систему лучше.
Как один из авторов нынешней системы, я хочу сказать, что идея с компонентами была хорошая, но, к сожалению, она работает не очень хорошо, по крайней мере, на сегодняшний момент. В ней заложено слишком много.
Авторы этого предложения работали над упрощением системы, ликвидацией накладок критериев, улучшением определений компонентов.
Мы и технические комитеты считаем, что эта работа поможет улучшить качество судейства», – сказал Лакерник на заседании конгресса ISU.