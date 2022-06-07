Алена Леонова: «Надеюсь, фигуристки Тутберидзе не растеряют прыжки, катание, не станут звездами-однодневками и еще покажут себя»

Теги сборная России ISU Алена Леонова женское катание Этери Тутберидзе ТАСС Фигурное катание

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова поделилась мнением о решении конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет. 

«Женское фигурное катание должно оставаться женским, и чем старше, тем лучше. С одной стороны, здорово, что минимальный возраст повысили – это будет более взрослое катание, и дай бог мы его когда-нибудь все-таки увидим на соревнованиях.

С другой стороны, до взрослых четверных прыжков, до взрослого катания надо дожить.

Думаю, что фигуристки, которые представляют группу Этери Георгиевны, в любом случае будут кататься до следующей Олимпиады. И надеюсь, они не растеряют свои прыжки, свое катание, не станут звездами-однодневками и еще покажут себя», – сказала Леонова.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!

Опрос

В фигурном катании поднимут возрастной ценз до 17 лет. Вы рады?
5046 голосов
Да
62%
Елизавета Туктамышева
Нет
38%
Этери Тутберидзе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные