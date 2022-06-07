Алена Леонова: «Надеюсь, фигуристки Тутберидзе не растеряют прыжки, катание, не станут звездами-однодневками и еще покажут себя»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова поделилась мнением о решении конгресса Международного союза конькобежцев ( ) поэтапно повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.

«Женское фигурное катание должно оставаться женским, и чем старше, тем лучше. С одной стороны, здорово, что минимальный возраст повысили – это будет более взрослое катание, и дай бог мы его когда-нибудь все-таки увидим на соревнованиях.

С другой стороны, до взрослых четверных прыжков, до взрослого катания надо дожить.

Думаю, что фигуристки, которые представляют группу Этери Георгиевны, в любом случае будут кататься до следующей Олимпиады. И надеюсь, они не растеряют свои прыжки, свое катание, не станут звездами-однодневками и еще покажут себя», – сказала Леонова.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!