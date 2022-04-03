Леонова о переходе Косторной к Буяновой: «Считаю, что беготня от тренера к тренеру ни к чему хорошему не приводит»

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию поделилась мнением о переходе к тренеру .

– Еще одна суперталантливая фигуристка – – в этом сезоне не попала на Олимпиаду. При всех ее достоинствах такой печальный сценарий – это невезение, невнимание тренеров, сложный характер или просто запредельно высокая конкуренция? Или все сразу?

– Может быть, я покажусь немного жесткой, но считаю, что беготня от тренера к тренеру ни к чему хорошему не приводит. Да, Алена прекрасная катальщица, но это было еще до ее первого перехода от Тутберидзе к Плющенко. Тогда она была просто гениальна.

Казалось бы, спортсменка, у которой есть все. И техника, и катание, и красота. Но к сожалению, почему-то когда потерялся тройной аксель, пропало и все остальное. В последний сезон я не увидела у нее того самого легкого катания. Программы, не спорю, были хорошими, но исполняла она их совсем не на том уровне, что раньше.

Думаю, Алена будет восстанавливаться, попробует себя у другого тренера. Посмотрим, во что это обернется. Но всем хороший урок и антипример беготни – зачем уходить, когда все хорошо? У нее были результаты, выигрывала весь сезон. Наверное, есть какие-то внутренние проблемы, о которых мы не знаем, но главное – результат – у нее был, – сказала Леонова.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет