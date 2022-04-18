Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о причинах перехода к тренеру Елене Буяновой.

– Алена, вы начали работать с Еленой Германовной Буяновой. Но пока официально в ее группе не числитесь. Каковы на данном этапе официальные договоренности?

– Договоренность такая: я для себя понимаю, хочу ли я продолжать кататься, тренироваться. Неопределенность в нашем деле бессмысленна. Сейчас мы работаем, чтобы понять, комфортно ли нам сотрудничать, что мы можем сделать вместе, может ли получиться из этого что-то хорошее. До начала мая все решится.

– Есть сомнения в мотивации?

– Были.

– Правильно ли я понимаю, что ситуация также зависит и от решения Международного союза конькобежцев по членству России?

– Да, этот вопрос не на последнем месте. Но даже если все пойдет по худшему сценарию, я буду кататься на Кубке России условно в Сызрани и буду счастлива. А что касается турниров, то я уверена, что наша федерация справится. Достаточно вспомнить, что для нас сделали во время ковида. Я спокойна, они обязательно что-то придумают.

– Почему Буянова? Почему ЦСКА?

– Я с самого детства хотела кататься в этой школе, в этой группе. Видимо, этот момент настал.

– Что до этого вы знали о группе Буяновой?

– Многое. Она прежде всего славится тем, что работает со взрослыми спортсменами.

– Какими были первые эмоции на льду в ЦСКА?

– Каждый раз, выходя на лед после очередной болезни, я проезжала круг и говорила: «Все, я прыгаю». Мне отвечают: «Нет, ты не идешь прыгать». Я: «Нет, я иду, я пойду». Делаю прыжок, убиваюсь как не в себя. И мне снова говорят: «Иди скользи». Я понимаю, тут мне не дают убиться раньше времени.

Вообще, в первый раз я пробовала себя в ЦСКА лет в десять у Инны Германовны Гончаренко, меня тогда взяли – прыгала я неплохо. Но я все-таки была слишком маленькая, а там уже катались Саша Проклова, Вика Безрукова, Лена Радионова. «Приходите позже». Мама решила подождать, а через два года я попала в группу Этери Георгиевны (Тутберидзе), – рассказала Косторная.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет