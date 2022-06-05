Жулин о конгрессе ISU: «Я уверен, что нас лишат всего, поэтому и не жду ничего от этого конгресса»

Тренер Александр Жулин высказался об участии представителей России в предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев ( ).

«Конгрессы, неучастие наших спортсменов в турнирах, переходы фигуристов для выступления за другие страны — это абсолютная ерунда. Нужно время.

Мои комментарии и вопросы об этом сейчас гроша ломаного не стоят. На данном этапе все эти обсуждения бессмысленны.

Сейчас я уверен, что нас лишат всего, поэтому и не жду ничего от этого конгресса», — сказал Жулин.

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В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?