Голосование по вопросу участия России в конгрессе ISU состоится, несмотря на позицию совета организации («Р-Спорт»)

Голосование по вопросу участия представителей России и Беларуси в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) состоится, несмотря на позицию совета ISU.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Голосование по вопросу, отстранить ли делегации России и Беларуси от участия в конгрессе, все равно состоится.
Но так как совет ISU это намерение не поддержал, шансов, что будет принято такое решение, очень мало», – сообщил источник.
Конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете (Таиланд).
На пост вице-президента организации будет переизбираться Александр Лакерник.
Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации
В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?