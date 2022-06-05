Голосование по вопросу участия России в конгрессе ISU состоится, несмотря на позицию совета организации («Р-Спорт»)

Голосование по вопросу участия представителей России и Беларуси в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) состоится, несмотря на позицию совета ISU.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Голосование по вопросу, отстранить ли делегации России и Беларуси от участия в конгрессе, все равно состоится.

Но так как совет ISU это намерение не поддержал, шансов, что будет принято такое решение, очень мало», – сообщил источник.

Конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете (Таиланд).

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