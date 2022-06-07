Гендиректор ISU о повышении возрастного ценза: «Мы столкнулись с серьезным давлением в медиапространстве и должны были себя защитить»

Теги ISU Фигурное катание

Генеральный директор Международного союза конькобежцев (ISU) Фреди Шмид заявил, что повышение возрастного ценза защитит ISU от критики СМИ по поводу давления на молодых спортсменов. 

«Я хочу отметить еще один аспект, о котором раньше не говорилось. Вы знаете о том, что случилось на Олимпийских играх, мы столкнулись с серьезным давлением в медиапространстве, вставал вопрос о доверии к ISU. Выдвинутое предложение является защитной мерой.

От представителей медиа нам поступило множество вопросов о том, почему мы позволяем столь молодым фигуристкам соревноваться под столь серьезным эмоциональным давлением, говорилось о том, что этого нельзя допускать.

Атака была серьезной, и мы должны были себя защитить. Момент истины наступает сегодня, не забывайте, что общественность и журналисты наблюдают за нами очень внимательно», – сказал Шмид.

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так

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