Гендиректор ISU о повышении возрастного ценза: «Мы столкнулись с серьезным давлением в медиапространстве и должны были себя защитить»

Генеральный директор Международного союза конькобежцев ( ) Фреди Шмид заявил, что повышение возрастного ценза защитит ISU от критики СМИ по поводу давления на молодых спортсменов.

«Я хочу отметить еще один аспект, о котором раньше не говорилось. Вы знаете о том, что случилось на Олимпийских играх, мы столкнулись с серьезным давлением в медиапространстве, вставал вопрос о доверии к ISU. Выдвинутое предложение является защитной мерой.

От представителей медиа нам поступило множество вопросов о том, почему мы позволяем столь молодым фигуристкам соревноваться под столь серьезным эмоциональным давлением, говорилось о том, что этого нельзя допускать.

Атака была серьезной, и мы должны были себя защитить. Момент истины наступает сегодня, не забывайте, что общественность и журналисты наблюдают за нами очень внимательно», – сказал Шмид.

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так