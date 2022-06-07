Представитель ФФКР на конгрессе ISU: «Если мы хотим продлить карьеры, надо дать фигуристам финансовую мотивацию. Поднятие возрастного ценза не решит проблему»

Представитель Федерации фигурного катания России ( ) Сергей Свиридов высказался по поводу возможного поднятия возрастного ценза в ходе конгресса .

«Мы думаем, что удлинение карьер в фигурном катании очень важно, и это нужно делать. Эти цели благие, и мы их поддерживаем. Но тезис о том, что в женском одиночном катании спортсменки уходят, как только добиваются победы на Олимпиаде, не совсем верный.

Если мы посмотрим глубже, это происходит не только у девочек – за некоторым исключением, во всех дисциплинах уходят после Олимпиад. Кто-то потом возвращается, кто-то катается, как Юдзуру Ханю, но большинство – уходят.

Почему? Дело в коммерческой составляющей. В шоу фигуристы иной раз зарабатывают едва ли не больше, чем получают призовых на соревнованиях.

Чтобы оставить их в спорте, мы думаем, надо дать им финансовую мотивацию. Поднятие возрастного ценза, быть может, хорошее решение, но проблему оно не разрешит.

Если мы действительно хотим продлить карьеры, нужно подумать о том, чтобы дать фигуристам возможность зарабатывать для обеспечения тренировочного процесса и обычной жизни.

Что касается медицинской составляющей – если фигурист в 23 года уходит из спорта, не имея профессии, это тоже окажет отрицательный эффект.

Как это, к сожалению, случилось с российско-австралийской фигуристкой ( ), которая говорила, что не знает, что делать дальше, и это привело к трагическим последствиям, – сказал Свиридов.

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так