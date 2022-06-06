Инна Гончаренко: «Допуск России к конгрессу ISU – позитивный знак. Это дает шанс надеяться, что мы будем допущены до соревнований»

Тренер Инна Гончаренко прокомментировала новость о том, что представители России допущены к конгрессу Международного союза конькобежцев в Таиланде.

«Не хочется забегать вперед, но допуск России к конгрессу и выборам ISU является очень позитивным знаком. Это дает нам шанс надеяться на то, что мы будем допущены до соревнований в скором времени.

Наша федерация имеет достаточно серьезный вес, и на конгрессе Россию представляют опытные специалисты, которые сделают все возможное для этого.

Если нас допустили до конгресса, то там есть люди, которые понимают, что спорт и политика не должны пересекаться. Нынешние реалии, конечно, вносят свои коррективы, но данное решение дает понять, что к нам есть очень уважительное отношение.

Но нашим делегатам предстоит много работы, и будет очень нелегко», – сказала Гончаренко.

Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации