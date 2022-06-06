Роднина о конгрессе ISU: «Не жду, что Россию допустят до соревнований. Можем приехать, посидеть в уголочке, как большинство стран»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новость о допуске российской делегации на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

«Слава богу, конечно, что нас допустили до конгресса, выборов. Видимо, им скучно без нас, хотя провели чемпионат мира без нашего участия.

Допустить-то допустили – так допустить и ЮАР можно. Участие в конгрессе ISU – это возможность что-то предлагать, голосовать, участвовать в президиуме, технических комитетах.

На сегодняшний момент у нас ни одного человека в техническом комитете фигурного катания, танцев на льду, синхронного катания. Конечно, мы можем приехать, посидеть в уголочке, как поступает большинство стран.

Но, учитывая, что Россия занимает ведущее положение в фигурном катании, не иметь возможности отстаивать свои позиции в техническом, судейском направлении – это было бы неправильно, поэтому нас и допустили.

Но я не жду того, что после этого нас допустят до соревнований», – сказала Роднина.

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