Навка о допуске России к конгрессу ISU: «Может, это решение станет предпосылкой, чтобы вернуть спортсменов на международную арену»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о допуске российской делегации на конгресс ISU.

«Это очень приятная новость. Может, это решение станет положительной предпосылкой к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену. Будем надеяться, держать кулачки.

Международное фигурное катание без допуска российских спортсменов к международным соревнованиям развиваться не будет. Наши фигуристы создают конкуренцию из года в год», – отметила Навка.

Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации