Энберт о допуске россиян к конгрессу ISU: «Не могло быть по-другому. Это один большой мировой спорт, он должен улучшаться, двигаться вперед»

Теги сборная России ISU ФФКР Александр Энберт Фигурное катание

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт высказался о допуске представителей России к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Конечно, это хороший знак. Все-таки все мы любим следить за мировым фигурным катанием. Сложно представить, как оно может развиваться без спортсменов из России.

Естественно, участие в международном конгрессе ISU должно было быть. Считаю, что это правильно. Не могло быть по-другому.

Это один большой мировой спорт, он должен улучшаться, двигаться вперед, потому что фигуристы не стоят на месте. Недавно вот четверной аксель исполнил спортсмен», — сказал Энберт. 

Конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете (Таиланд).

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В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?

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