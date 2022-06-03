Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнение о работе Федерации фигурного катания России (ФФКР).

– Есть ли у вас хоть какие-то позитивные надежды на конгрессе ISU? Может, хоть под нейтральным флагом нас как-нибудь допустят?

– Нет, у меня нет никакого позитива. Во всяком случае пока.

– То есть все пройдет в одну калитку?

– Мне кажется, они все равно будут ждать окончания нашей операции. Они ведь могут принимать какие-то решения и после конгресса.

Конгресс – это все-таки не вопросы допуска на соревнования. Это выборы президента, членов техкомов, ключевые изменения в правилах. Поэтому на конгрессе, конечно, обсудят вопрос России, но он не самый главный.

С другой стороны, если мы нигде не выступаем, тогда наших представителей не изберут в органы ISU. Они выдвинуты, да, но кто будет за нас голосовать? Конечно, в нынешних обстоятельствах наших не изберут.

Хотя мы и так уже несем большие потери. Мы дожили до плачевного состояния, и в этом как раз заключается деятельность федерации. Не в том, какое место занимает спортсмен.

Работа федерации – распространение спорта по стране, обучение тренеров и судей и самое главное — расширение представительства страны в международной организации. А у нас в техкомах по минимуму наших людей.

Видимо, перед нашей федерацией таких задач не ставят. Я как ни слушаю их отчет – говорят о том, каких результатов достигли спортсмены. Но работу спортсменов и тренеров оплачивает Министерство спорта – то есть наша страна. У федерации есть и другие функции.

– Выходит, у вас есть вопросы к деятельности нашей федерации?

– Есть, и очень большие. Там в президиуме сидят люди с тех времен, когда еще я каталась.

Я за это время успела выиграть три Олимпиады, родила двух детей, поработала 10 лет в США, уже четвертый срок избираюсь в Думу, а они все сидят. Я понимаю, что постоянство — хорошо, но не до такой степени, ха-ха.

Нет, я ко всем этим людям хорошо отношусь, знаю их практически всю жизнь. Но знаете, как говорят: хороший парень – не профессия. Мир меняется, фигурное катание меняется, а у нас… Может, поэтому и возникают те проблемы, о которых я сказала выше?

Мы все никак не можем подтянуть молодежь, с очень большим трудом это делаем. У нас колоссальная плеяда известнейших спортсменов, которые с удовольствием были бы и в судействе, и в техническом комитете, и в президиуме, – сказала Роднина.

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