Валентин Писеев: «Возможно ли российским кандидатам избраться в ISU? Все зависит от голосования – допускать ли нашу делегацию к работе на конгрессе»

Теги Валентин Писеев ISU ФФКР Александр Лакерник Александр Кибалко Фигурное катание

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев оценил возможность избрания Александра Лакерника на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU).

«Возможно ли российским кандидатам избраться в ISU? Все зависит от того голосования, которое будет в начале – допускать ли нашу делегацию к работе на этом конгрессе? Это главный вопрос, потому что здесь нужно набрать 4/5 голосов всех участников.

Претендует ли Лакерник на должность вице-президента? Есть предложение, чтоб теперь кандидаты до 80 лет могли бы участвовать в выборах. Но это тоже будет решаться в голосовании. Поэтому для Лакерника будет еще одна трудность, пройдет ли он по возрасту, как решит конгресс – увеличивать возраст или нет.

Что касается других наших кандидатов, то там будет напряженная борьба. На выборах в технический комитет по фигурному катанию будет тяжело, а по синхронному катанию думаю, что не будет проблем и наша кандидатка может войти в состав комитета.

Но это в том случае, если мы будем участвовать в конгрессе. Сложности будут большие. Главное, чтобы российскую делегацию допустили до участия в работе конгресса, а остальное будет зависеть от ситуации.

Если возвращаться к Лакернику, то от конькобежцев есть еще один кандидат. Здесь голоса могут разделиться, кто-то может выбрать Кибалко. Поэтому у Александра Рафаиловича тройная сложность. Он еще может столкнуться с выборами, потому что представитель в комитете может быть только один, вне зависимости от того, представляет он фигурное катание или конькобежцев», – сказал Писеев.

В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?

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