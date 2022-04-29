Валентин Писеев: «Возможно ли российским кандидатам избраться в ISU? Все зависит от голосования – допускать ли нашу делегацию к работе на конгрессе»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) оценил возможность избрания на пост вице-президента Международного союза конькобежцев ( ).

«Возможно ли российским кандидатам избраться в ISU? Все зависит от того голосования, которое будет в начале – допускать ли нашу делегацию к работе на этом конгрессе? Это главный вопрос, потому что здесь нужно набрать 4/5 голосов всех участников.

Претендует ли Лакерник на должность вице-президента? Есть предложение, чтоб теперь кандидаты до 80 лет могли бы участвовать в выборах. Но это тоже будет решаться в голосовании. Поэтому для Лакерника будет еще одна трудность, пройдет ли он по возрасту, как решит конгресс – увеличивать возраст или нет.

Что касается других наших кандидатов, то там будет напряженная борьба. На выборах в технический комитет по фигурному катанию будет тяжело, а по синхронному катанию думаю, что не будет проблем и наша кандидатка может войти в состав комитета.

Но это в том случае, если мы будем участвовать в конгрессе. Сложности будут большие. Главное, чтобы российскую делегацию допустили до участия в работе конгресса, а остальное будет зависеть от ситуации.

Если возвращаться к Лакернику, то от конькобежцев есть еще один кандидат. Здесь голоса могут разделиться, кто-то может выбрать Кибалко. Поэтому у Александра Рафаиловича тройная сложность. Он еще может столкнуться с выборами, потому что представитель в комитете может быть только один, вне зависимости от того, представляет он фигурное катание или конькобежцев», – сказал Писеев.

В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?