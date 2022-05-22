Представитель крупной европейской федерации: «Убежден, что русские не только выступят на конгрессе ISU, но и смогут избираться на выборные должности»

Представители ряда европейских национальных федераций уверены, что Федерацию фигурного катания России (ФФКР) допустят к конгрессу Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее ISU сообщил, что решение относительно участия в конгрессе примут непосредственно на мероприятии. Для того, чтобы представители российской федерации получили возможность участвовать в конгрессе, необходимо, чтобы за отстранение проголосовало менее 80% делегатов.

«Я уверен, что Россия найдет поддержку. Есть достаточно стран, которые проголосуют за вашу федерацию. Думаю, это будут Армения, Грузия, Венгрия, Кипр, некоторые федерации Восточной Европы – в общем, голосов хватит.

Я убежден, что русские не только выступят на конгрессе, но и получат возможность избираться на выборные должности, даже несмотря на то, что большинство из нас выступят против», – сказал представитель одной из крупных европейских федераций.

«Полагаю, сложности будут только у , так как ему для избрания нужно будет пройти два этапа голосования – сперва по увеличению возраста чиновников, а затем уже выборное.

С учетом того, как сейчас настроены к русским, думаю, этого не произойдет. Но глобально участию ФФКР в конгрессе, полагаю, ничто не угрожает», – заявил глава другой влиятельной федерации, пожелавший остаться неизвестным.

Конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете.

Российские спортсмены на данный момент отстранены от соревнований под эгидой организации.

В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?