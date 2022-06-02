Елена Вайцеховская: «Насилие в спорте идет страшное, хотя все зависит от тренера. Не должно быть закрытых систем»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о жестких методах работы тренеров.

«Тренеры – разные. Есть тренеры, которые бьют, унижают, причем я не знаю, что страшнее. Я знаю спортсменку, которую тренер унижал из года в год. И она мне как-то сказала: каждый раз, когда я стояла в присутствии всей группы и это слышала, я думала – лучше бы подошел и ударил. Чем вот это вот все.

Насилие идет страшное. Но это все зависит от личности тренера. Не должно быть закрытых систем. Взять ту же ситуацию с Лизой Нугумановой. Довольно большое количество людей высказалось в поддержку ее тренера. Но все эти люди тоже не знают, что было.

Они так говорят исходя из того, что Женя Рукавицын – классный парень. И я готова это сказать, но я не знаю, какой он тренер. И кто я такая, чтобы давать оценку человеку, если я не присутствовала на его тренировках?» – сказала Вайцеховская.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные