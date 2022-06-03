Гончаренко о словах Нугумановой: «Считаю, что таких интервью быть не должно. Педагогов нужно уважать. Тренер делает все ради спортсмена»

Тренер по фигурному катанию поделилась мнением о конфликте с тренерским штабом .

– Как отнеслись к громкой истории с Лизой Нугумановой?

– Негативно. Я считаю, что таких интервью быть не должно. Педагогов своих нужно уважать и в такой среде воспитывать. Очень много лет знаю Женю Рукавицына и не верю, что такое возможно.

Если тренер говорит что-то нелицеприятное на тренировках, он это делает, чтобы как-то подстегнуть ученика. Это все равно все ради спортсмена, потому что гладить по шерстке постоянно нельзя.

– Но разве невозможно прийти к какому-то балансу? Чтобы дисциплина была без жесткости.

– Очень сложно. Мне кажется, это все-таки из области фантастики. Тренеры же тоже сутками находятся на работе, у них свои проблемы... И почему-то обсуждение идет через призму того, что именно тренер обязательно должен все понимать и все учитывать. Но спортсмену тоже нужно иметь какую-то ответственность.

– Ну, такое ощущение, что у нас в обществе в таких пограничных ситуациях люди обычно встают на сторону тренера.

– Ничего подобного. Я сама через это прошла. Как только спортсмен поднимает носик – в том числе за счет тренерской работы, кстати – это все. Ребятам надо пройти огонь, воду и медные трубы, и последние обычно ломают сильнее всего.

Мне кажется, подобные ситуации должны оставаться внутри коллектива. Надо было Лизе и родителям поговорить с тренером и объяснить, что им неприятно, и решить все между собой. Есть же и школа, и психологи при федерации, можно поговорить с ними. Должны быть другие решения таких проблем.

– А тренер вообще должен быть жестким или жестоким для достижения результата?

– В каких-то моментах – да. Но смотря что считать жестокостью.

– В таком случае где заканчивается допустимое и начинается настоящая жестокость?

– Там, где идет рукоприкладство, подчеркнутое хамство, унижение человеческого достоинства. Можно ведь и укор преподнести как-то иначе – с юмором, с иронией, чтобы было не так обидно.

А вообще, спорт высших достижений подразумевает постоянное следование через «не могу». И если спортсмен сам не может в каких-то моментах переступить через себя, его подстегивает тренер своими методами. Если результат достигнут, значит, все было сделано правильно, – сказала Гончаренко.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят