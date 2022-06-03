Гончаренко о словах Нугумановой: «Считаю, что таких интервью быть не должно. Педагогов нужно уважать. Тренер делает все ради спортсмена»

Теги сборная России женское катание Евгений Рукавицын Инна Гончаренко Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о конфликте Елизаветы Нугумановой с тренерским штабом Евгения Рукавицына

– Как отнеслись к громкой истории с Лизой Нугумановой?

– Негативно. Я считаю, что таких интервью быть не должно. Педагогов своих нужно уважать и в такой среде воспитывать. Очень много лет знаю Женю Рукавицына и не верю, что такое возможно.

Если тренер говорит что-то нелицеприятное на тренировках, он это делает, чтобы как-то подстегнуть ученика. Это все равно все ради спортсмена, потому что гладить по шерстке постоянно нельзя.

– Но разве невозможно прийти к какому-то балансу? Чтобы дисциплина была без жесткости.

– Очень сложно. Мне кажется, это все-таки из области фантастики. Тренеры же тоже сутками находятся на работе, у них свои проблемы... И почему-то обсуждение идет через призму того, что именно тренер обязательно должен все понимать и все учитывать. Но спортсмену тоже нужно иметь какую-то ответственность.

– Ну, такое ощущение, что у нас в обществе в таких пограничных ситуациях люди обычно встают на сторону тренера.

– Ничего подобного. Я сама через это прошла. Как только спортсмен поднимает носик – в том числе за счет тренерской работы, кстати – это все. Ребятам надо пройти огонь, воду и медные трубы, и последние обычно ломают сильнее всего.

Мне кажется, подобные ситуации должны оставаться внутри коллектива. Надо было Лизе и родителям поговорить с тренером и объяснить, что им неприятно, и решить все между собой. Есть же и школа, и психологи при федерации, можно поговорить с ними. Должны быть другие решения таких проблем.

– А тренер вообще должен быть жестким или жестоким для достижения результата?

– В каких-то моментах – да. Но смотря что считать жестокостью.

– В таком случае где заканчивается допустимое и начинается настоящая жестокость?

– Там, где идет рукоприкладство, подчеркнутое хамство, унижение человеческого достоинства. Можно ведь и укор преподнести как-то иначе – с юмором, с иронией, чтобы было не так обидно.

А вообще, спорт высших достижений подразумевает постоянное следование через «не могу». И если спортсмен сам не может в каких-то моментах переступить через себя, его подстегивает тренер своими методами. Если результат достигнут, значит, все было сделано правильно, – сказала Гончаренко.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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