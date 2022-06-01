Тарасова о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «В Лизе говорит обида. Но здесь не песочница, а спорт высоких достижений, надо терпеть»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала конфликт фигуристки Елизаветы Нугумановой с тренерским штабом Евгения Рукавицына.

«Для девочек болезненно слышать слова о лишнем весе, но если ты к этому не готова, то не надо заниматься фигурным катанием.

Если говорят сбросить, значит, так надо. Где тут унижения? Вес напрямую влияет на результат, поэтому не нужно обижаться на тренеров за призывы похудеть.

Чем все закончится? Не думаю, что там что-то серьезное произошло. Возможно, в Лизе говорит обида. Но здесь же не песочница, а спорт высоких достижений, надо терпеть», – сказала Тарасова. 

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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