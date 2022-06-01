Тарасова о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «В Лизе говорит обида. Но здесь не песочница, а спорт высоких достижений, надо терпеть»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала конфликт фигуристки с тренерским штабом .

«Для девочек болезненно слышать слова о лишнем весе, но если ты к этому не готова, то не надо заниматься фигурным катанием.

Если говорят сбросить, значит, так надо. Где тут унижения? Вес напрямую влияет на результат, поэтому не нужно обижаться на тренеров за призывы похудеть.

Чем все закончится? Не думаю, что там что-то серьезное произошло. Возможно, в Лизе говорит обида. Но здесь же не песочница, а спорт высоких достижений, надо терпеть», – сказала Тарасова.

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