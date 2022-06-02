Боброва о конфликте Нугумановой с тренерами: «Я выросла на том, что сейчас происходит, и когда поняла это в своем возрасте, уходить было поздно. Хочешь на вершину – надо терпеть»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва высказалась о конфликте фигуристки Елизаветы Нугумановой с тренерским штабом Евгения Рукавицына.

«Я не говорю, что это хорошо или плохо – то, что сейчас происходит в фигурном катании, – потому что я выросла на этом, и мне, когда я поняла это в своем возрасте, уходить уже было поздно, потому что пошли результаты, и я поняла, что, если хочешь на вершину, надо терпеть.

При этом все знали и видели родители. А еще бывают такие родители: «Мало тебе сегодня тренер выдала». Там боишься домой возвращаться. У меня, слава богу, так не было, но я видела примеры, при мне это все происходило.

И сейчас, если сравнить эту историю… Я не хочу сравнивать это с Америкой, они другие. У них это работает, и чемпионы вырастают при том, что все холят-лелеют: тебе надо – иди и катайся. Поймешь, сам ногу развернешь, показывать не буду.

Но сейчас у нас, допустим, образование, раньше не всех били линейками по рукам, но мы всегда уважали и с уважением относились к учителям. С трепетом, боялись, двойка – плохо. А сейчас то, что я вижу, и то, что рассказывают мои знакомые учителя: что повысил голос на ребенка – к директору.

Ребенок пришел домой, что-то рассказал маме, она пришла к директору – и назавтра этого учителя уже уволили. Ты смотришь, и становится страшно, потому что моя мама работает, и она что-то по физкультуре хочет объяснить, чем-то там недовольная – почему без формы, почему без кроссовок. «А что вы мне сделаете?» И ты понимаешь, что стоит десятилетний ребенок на учителя.

А ты ничего не можешь сделать, потому что под увольнение. Будет ли у нас так в фигурном катании после того, как все задумаются?» – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят