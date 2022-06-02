Ренат Лайшев: «Громко сказано, что Валиева может завершить карьеру, по мере возможности наверняка будет выступать. Тренеры будут правильно направлять»

Президент «Самбо-70» высказался об участии в летнем шоу .

«Камила – олимпийская чемпионка, мы видели страшный оскал Запада на наших спортсменов, теперь все становится на свои места. К 15-летней девушке они отнеслись цинично и безжалостно, она вправе выбирать, в каком направлении ей двигаться. С точки зрения личного заработка это не помешает, поэтому она на правильном пути, не теряет форму.

Громко сказано, что она может завершить карьеру, по мере возможности наверняка будет выступать. У нее есть тренеры, советчики и родители, которые будут правильно направлять.

Всем бы хотелось, чтобы Валиева еще продолжала выступления, но спорт такая штука, есть надломы, физические и психологические травмы, нельзя предсказать, что человек, как железный робот, будет дальше работать. Она в любом случае молодец», – сказал Лайшев.