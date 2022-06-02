Елена Вайцеховская: «Я всегда была сторонником поднятия возраста. Не считаю, что надо бросать ребенка в мясорубку, где он не имеет права голоса»

Журналист Елена Вайцеховская рассказала, почему поддерживает идею повысить возрастной ценз в фигурном катании.

«Я всегда была сторонником поднятия возраста. Не потому, что мне не нравится детское катание. Не потому, что я сторонник зреложенского. Да я его видеть не могу, потому что я первым делом в зреложенском вижу лишний вес, от которого меня еще на уровне моих прыжков в воду очень жестко отучили, так, что я до сих пор об этом помню.

А именно потому, что, во-первых, это потенциальные мои клиенты, я понимаю, что с ними не о чем разговаривать. Да, я хочу, чтобы это были более взрослые люди.

Во-вторых, я не считаю, может быть, потому, что у меня трое детей, что надо бросать ребенка в эту мясорубку, где он не имеет права голоса», – сказала Вайцеховская в подкасте «Ход коньком».

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо