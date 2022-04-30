Елена Вайцеховская: «Мне кажется, из Самодуровой получится прекрасный тренер. Хотелось бы, чтобы тренерский шанс она использовала так же успешно, как спортивный»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала решение чемпионки Европы по фигурному катанию завершить карьеру.

«Соня Самодурова – удивительная спортсменка, уникальная. Дело даже не в том, что в Питере за всю историю фигурного катания было всего две чемпионки Европы и одна из них – Соня. А в умении использовать свой шанс, что в моем понимании всегда было одним из наиболее ценных качеств любого атлета, если не самым ценным.

Иногда атлету вообще выпадает всего один шанс. Так вот с общепринятой точки зрения таких шансов у Самодуровой в 2019-м вообще не было или почти не было. Потому что была Алина Загитова. Но с чемпионата Европы-2019 Алина вернулась с серебром, а Самодурова – с чемпионским титулом», – сказала Вайцеховская.

«О ее карьере мы разговаривали в конце марта с , тренер рассказывал, как благодаря своевременному включению в процесс удалось найти возможность оставить Соню в Питере в тренерском штабе Мишина.

Мне кажется, из Самодуровой получится прекрасный тренер. Мне, во всяком случае, очень хотелось бы, чтобы свой тренерский шанс она использовала так же успешно, как сумела распорядиться спортивным. Удачи, Соня!» – добавила журналист.