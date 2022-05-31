Елена Вайцеховская: «Меньшикова сделала большую ошибку, заявив, что не видит оснований для внутреннего расследования обвинений Нугумановой в адрес тренеров»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала слова директора СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга Татьяны Меньшиковой о ситуации с .

26 мая фигуристка дала интервью, в котором сообщила о травле и угрозах со стороны тренеров в группе .

«Мне кажется, директор СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова сделала большую ошибку, заявив, что не видит оснований для внутреннего расследования обвинений Лизы Нугумановой в адрес ее тренерского штаба.

Потому что если такое расследование не провести, очень вероятно, что его проведут другие. И не факт, что эти «другие» придут к заключению, что история не стоит выеденного яйца. Возможно, ошибаюсь, но на данный момент кажется именно так», – написала Вайцеховская.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят