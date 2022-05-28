Елена Вайцеховская: «Стоит начать себя жалеть – а именно этим сейчас занимается Нугуманова – и сам перестаешь понимать, где правда, а где «вариации на тему»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о конфликте с тренерским штабом .

«Верю ли лично я Нугумановой? И да, и нет. Между тренером и спортсменом в спорте случаются самые разные ситуации.

Как однажды заметил на этот счет известный украинский тренер Валентин Николаев, подготовивший в свое время олимпийских чемпионов Оксану Баюл, Виктора Петренко и чемпиона Европы Вячеслава Загороднюка, орать на спортсмена, не выбирая выражений, – далеко не лучший педагогический прием.

Вот только каждый раз стрессовая ситуация возникает в спорте неожиданно и проявляется у каждого спортсмена по-разному. А копаться в памяти и вспоминать всю прочитанную педагогическую литературу уже бывает просто некогда...

Устойчивость психики атлета к стрессу и агрессии, в том числе тренерской, – это вообще своего рода талант, ничуть не меньший, чем гибкость, прыгучесть или скоростные качества.

В этом отношении все люди разные: одному для того, чтобы надолго впасть в депрессию, достаточно мимоходом сделанного язвительного замечания об излишнем весе или неудачном костюме, другой же просто пропускает подобные замечания мимо ушей.

Помню, мне рассказали историю о том, как совсем юную девочку, у которой никак не выходил на льду сложный элемент, тренер в присутствии всей группы довольно зло и язвительно обозвала коровой. Девчушка отреагировала мгновенно: весело взглянула на тренера, приложила руки к голове, имитируя пальцами рожки, и громко замычала: «Му-у-у».

Карьеру девушка завершила с олимпийской медалью. Как рассказала после – сама для себя решила в какой-то момент, что цель стоит того, чтобы ради нее перешагивать через себя и свое самолюбие. Терпеть унижения от тренера – в том числе.

Спорт – эмоционально жестокая штука. Стоит начать себя жалеть – а именно этим сейчас, как мне кажется, занимается Лиза Нугуманова, – шквал эмоций способен захлестнуть до такой степени, что сам перестаешь понимать, где заканчивается правда и начинаются «вариации на тему».

Именно поэтому так сложно сейчас поверить в то, что фигуристку в ее группе окружали сплошь монстры и злодеи, одержимые стремлением сжить девушку со света.

В целом же вся история сильно перекликается с популярной ныне темой повышения возрастного ценза. В идеале в столь жесткой профессии вообще не должно быть атлетов, не способных в силу возраста отвечать за себя и свои поступки.

Но идеального мира, как известно, не существует, поэтому нужны жесткие правила и законы, способные не только регламентировать, но и защищать. Иначе вид спорта превращается в замкнутое общество со своими понятиями о допустимом, где любой, кто позволит себе пойти наперекор устоявшимся реалиям, рискует стать объектом травли и насмешек. Как это сейчас происходит с Нугумановой.

Ведь, по сути, все те, кто сейчас – и пока совершенно бездоказательно — обвиняет спортсменку во вранье, защищают вовсе не тренерский штаб Лизы и не отдельно взятых специалистов. Они защищают себя, свой привычный мир и право продолжать работать в этом мире так, как считают нужным и как это практиковалось десятилетиями.

Но как раз с этим могут быть проблемы. Уже нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что внешний мир сильно изменился. Даже оставаясь профессионально закрытым, он переполнен самой разной информацией.

Если всего лишь 15-20 лет назад спортсмены росли с убеждением, что тренер всегда и во всех отношениях прав, сейчас они порой узнают о насилии гораздо раньше, чем это насилие (неважно, физическое или ментальное) может коснуться их самих.

Ну а для того чтобы понять, как дальше может развиваться ситуация, достаточно посмотреть на пример западных стран, где тренеры вынуждены жестко контролировать каждое слово по отношению к спортсмену и каждый свой жест.

Хорошо это или плохо – другой вопрос. Но всем нам по-любому придется смириться с тем, что мир, простите за избитую фразу, уже никогда не будет прежним», – написала Вайцеховская.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят