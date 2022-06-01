Вайцеховская о новых правилах в танцах на льду: «К сожалению, все двигается в сторону шоу. Обязательные танцы никогда не наберут рейтинг»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением об изменениях правил в танцах на льду.

«Тут конфликт начинается интересов, потому что смотреть это (обязательные танцы) по телевидению – это ужасно. Я бы на самом деле оставила это на юниорском уровне.

Сейчас слишком все диктует телевидение, чтобы можно было оставлять в программе какие-то вещи, которые не набирают достаточного рейтинга. Обязательные танцы их не наберут никогда.

Это как обязательная программа в прыжках в воду. Без обязательной программы прыгать невозможно, но ее нет. И сейчас мы имеем целое поколение людей, которое реально не умеет делать обязательные прыжки.

К сожалению, все двигается в сторону шоу. И с этим я не думаю, что можно что-то сделать, особенно с учетом того, что многие международные федерации строятся не по принципу профессионализма, а географического.

Там обязательно должен быть какой-нибудь Кувейт, какие-нибудь Эмираты, и неважно, что там не знают, что такое лед, кроме как бармены», – сказала Вайцеховская в подкасте «Ход коньком».

Бетина Попова: «Очень грустно, что в мастерах убрали паттерн. Это основа танцев на льду»

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