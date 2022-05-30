Нугуманова собиралась подать заявление об уходе из группы Рукавицына («Р-Спорт»)

Фигуристка Елизавета Нугуманова собиралась 14 мая подать заявление об уходе из группы тренера , сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

26 мая Нугуманова дала интервью, в котором сообщила о травле и угрозах со стороны тренеров в группе Рукавицына.

Нугуманова тренируется у Рукавицына с июля 2019 года. До этого фигуристка была подопечной Ангелины Туренко и Алексея Мишина.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят