Антон Сихарулидзе: «Ситуации вокруг Нугумановой уделяется слишком большое внимание. Мы поговорим со спортсменкой и тренером, но градус обсуждения стоит снизить»

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион высказался о ситуации с .

26 мая фигуристка дала интервью, в котором сообщила о травле и угрозах со стороны тренеров в группе .

«Мне кажется, что слишком большое внимание уделяется сейчас ситуации вокруг Елизаветы Нугумановой. Мы поговорим со спортсменкой и тренером, но градус обсуждения стоит снизить.

Приятно, что фигурное катание пользуется таким вниманием со стороны журналистов и болельщиков, но все же стоит сделать акцент на спортивной составляющей», – сказал Сихарулидзе.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят