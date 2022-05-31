Антон Сихарулидзе: «Ситуации вокруг Нугумановой уделяется слишком большое внимание. Мы поговорим со спортсменкой и тренером, но градус обсуждения стоит снизить»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе женское катание Евгений Рукавицын Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе высказался о ситуации с Елизаветой Нугумановой.

26 мая фигуристка дала интервью, в котором сообщила о травле и угрозах со стороны тренеров в группе Евгения Рукавицына.

«Мне кажется, что слишком большое внимание уделяется сейчас ситуации вокруг Елизаветы Нугумановой. Мы поговорим со спортсменкой и тренером, но градус обсуждения стоит снизить.

Приятно, что фигурное катание пользуется таким вниманием со стороны журналистов и болельщиков, но все же стоит сделать акцент на спортивной составляющей», – сказал Сихарулидзе.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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