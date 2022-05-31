Дмитрий Губерниев: «Загитова может стать спортивным функционером, руководителем банка или даже главным тренером «Спартака». Вопрос в ее квалификации»

Комментатор «Матч ТВ» оценил перспективы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в роли спортивного функционера.

«Она может стать кем угодно: спортивным функционером, руководителем банка, владельцем какой-то фирмы или даже главным тренером московского «Спартака» вместо Паоло Ваноли. Вопрос стоит в ее квалификации, не только в желании.

Я надеюсь, что помимо своей прекрасной внешности и безусловной спортивной одаренности она имеет некий спектр знаний и образование. Спортивный функционер – это очень серьезная история, мы привыкаем к тому, что непонятно кто руководят серьезными институтами в стране, но у Алины есть желание, поэтому я не сомневаюсь в Загитовой.

Пожелаем удачи, надеюсь, она приобрела необходимое знание, получила соответствующее образование, чувствует в себе силы. Именно тогда она будет полезна в качестве спортивного функционера, я буду только счастлив за Алину Загитову», – сказал Губерниев.

Алина Загитова: «Если за короткий период удалось освоить профессию журналиста, то, может быть, скоро я смогу стать спортивным функционером»