Александр Тихонов: «Загитова не лезет в грязную политику, как остальные лезут в Госдуму, молодец. Спортивный функционер – это ее»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону оценил перспективы фигуристки Алины Загитовой в роли спортивного функционера.

«Время покажет, способна она или нет, но у нее есть желание. Сейчас в спорте натолкали людей: сыновей, дочерей и непонятно кого, потом спрашивают, почему у нас в спорте такие проблемы. Алина человек спорта, она этого заслужила, она не лезет в грязную политику, как остальные лезут в Госдуму, молодец. Спортивный функционер – это ее. Она делает свой выбор, молодец!

Идти в депутаты? Я в Госдуму не пошел, потому что у меня думать есть чем. Почему до сих пор не принят закон о допинге? Почему ни одного олимпийского чемпиона не видим на трибуне, какого хрена ей там делать? Они 15 лет не могут решить вопрос о допинге.

Загитова если сделала свой выбор, то она профессионал, не лезет в другую отрасль, одобряю. Она узнаваемая и очень интересная спортсменка, прошла хорошую школу спорта высших достижений и вот это как раз это ее», – cказал Тихонов.

Алина Загитова: «Если за короткий период удалось освоить профессию журналиста, то, может быть, скоро я смогу стать спортивным функционером»