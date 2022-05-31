Ренат Лайшев: «В будущем Загитова спокойно сможет стать спортивным функционером, работать в Минспорте или в Госдуме. А почему бы и нет?»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о шансах фигуристки Алины Загитовой стать спортивным функционером.

«Думаю, в будущем Алина Загитова спокойно сможет стать спортивным функционером, работать в Министерстве спорта или в Госдуме. А почему бы и нет? Качества у нее для этого есть.

Безусловно, есть и над чем работать – я уже говорил про дикцию, чем вызвал негодования ее поклонников. Но я говорил это как директор школы, которую она закончила, как учитель.

Если она будет и дальше совершенствоваться, то сможет многого добиться, как и многие другие воспитанники школы «Самбо-70». Спортивный опыт у нее не такой богатый, как может показаться, но это специфика вида спорта, его нравы.

В любом случае все наши девчонки большие молодцы, они духовно и физически подкованы и являются настоящими гражданами нашей страны», – сказал Лайшев.

Светлана Журова: «В 20 лет Загитова в депутаты не пойдет. Если получит образование, то у нее есть шансы попасть в Госдуму»