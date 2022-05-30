Директор СШОР Санкт-Петербурга о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «Оснований для внутреннего расследования нет»

Татьяна Меньшикова, директор СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга, заявила, что не видит оснований для внутреннего расследования обвинений в адрес тренерского штаба .

«Оснований для внутреннего расследования нет. Все вопросы, с которыми ко мне обращалась Лиза Нугуманова, всегда решались.

Не знаю, чем руководствовалась фигуристка, выдвигая столь серьезные обвинения в адрес своих тренеров.

Не буду говорить о Нугумановой ничего плохого. Опускаться до полоскания грязного белья не вижу смысла», – сказала Меньшикова.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят