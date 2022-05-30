Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) заявил, что не знает о конфликте с тренерским штабом .

Ранее Нугуманова рассказала в интервью, что ее критиковали из-за веса, угрожали и не давали кататься.

«Я настолько не вовлечен в эту историю. Не знаю, что там происходит. Поэтому никак не могу это прокомментировать», – сказал Горшков.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят