Александр Горшков: «Не вовлечен в историю с Нугумановой, не знаю, что там происходит. Никак не могу прокомментировать»

Теги сборная России Александр Горшков женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что не знает о конфликте Елизаветы Нугумановой с тренерским штабом Евгения Рукавицына

Ранее Нугуманова рассказала в интервью, что ее критиковали из-за веса, угрожали и не давали кататься. 

«Я настолько не вовлечен в эту историю. Не знаю, что там происходит. Поэтому никак не могу это прокомментировать», – сказал Горшков.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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