Светлана Журова: «В 20 лет Загитова в депутаты не пойдет. Если получит образование, то у нее есть шансы попасть в Госдуму»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила перспективы фигуристки Алины Загитовой по окончании спортивной карьеры.

– Загитова популяризирует фигурное катание благодаря участию в шоу, где она выступает как фигуристка, она – украшение ледовых шоу. Также Алина стала ведущей спортивных программ. Все видят, что после спортивной карьеры есть продолжение, это приводит детей в фигурное катание.

– Загитовой всего 20, но она уже знает, что нужно российскому спорту. Не слишком ли самонадеянное заявление?

– Наверное, немного некорректно интерпретированы ее слова. Она имела в виду не российский спорт, а российское фигурное катание. Вряд ли Алина знает, что делать с Формулой-1 или футболом. Пока ей нужно повариться в спортивной каше и получить нужные знания.

– Можем ли мы расценить эти слова в качестве заявки на то, чтобы в будущем стать депутатом Госдумы? Видите ли вы Алину там?

– Почему все сразу видят спортсменов депутатами? Дзюбу, например, в депутаты продвигают. Когда ко мне приходит спортсмен, то я рассказываю ему, что его ждет. Депутат – это не тот, кто спорт продвигает, это тот, кто общается с избирателями.

Депутатам очень непросто коммуницировать с людьми, решать их проблемы, это намного тяжелее, чем просто развивать спорт. Кстати, чтобы развивать спорт, в Госдуме быть не обязательно.

– Видите ли вы Алину в Госдуме?

– В 20 лет Алина в депутаты не пойдет. В дальнейшем она может выдвигаться в депутаты от Татарстана. Ее там поддержат, люди там ей доверяют. Если она получит образование, то у нее есть шансы попасть в Госдуму.

У гимнастов, фигуристов и других представителей ранних видов спорта есть фантастическая возможность реализовать себя после спорта. У них уже есть имя, остается только получить образование, – сказала Журова.

Алина Загитова: «Я знаю, что нужно нашему спорту, хочу делать его сильнее и лучше. Пока как спортсмен и телеведущая, а в будущем – кто знает»