Татьяна Тарасова: «Сможет ли Загитова стать спортивным функционером или работать в Министерстве спорта? Сможет. Для этого нужно много читать, писать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о перспективах Алины Загитовой в роли спортивного функционера.

«Сможет ли Загитова стать спортивным функционером или работать в Министерстве спорта? Ну, а почему нет, сможет.

Для этого нужно много читать, писать, знать дело, в котором ты работаешь, тренировать. Ее спортивный опыт, безусловно, поможет ей в этом. А дальше все зависит от ее желаний и целей», – сказала Тарасова.

Алина Загитова: «Я знаю, что нужно нашему спорту, хочу делать его сильнее и лучше. Пока как спортсмен и телеведущая, а в будущем – кто знает»