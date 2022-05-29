«Может, благодаря таким стихам мир станет добрее?» Соколовская выложила видео, на котором они с Рукавицыным подпевают песне Васи Обломова «Живи»

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Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская поделилась видео с коллегой Евгением Рукавицыным.

В ролике тренеры едут в машине и подпевают песне Васи Обломова «Живи».

«И это правда! Не загружается до конца. Может, благодаря таким стихам мир станет добрее?» – написала Соколовская.

Ученики Рукавицына и Соколовской – Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин, Анастасия Губанова и другие – поставили эмодзи сердечек под публикацией.

«Любим всей душой!» – прокомментировал Игнатов.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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