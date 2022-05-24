Светлана Соколовская: «Не взвешиваю спортсменов, у меня взрослый подход. Никто за ними бегать и контролировать не будет»

Тренер по фигурному катанию рассказала о питании спортсменов в ее группе.

«У меня и по мальчикам, и по девочкам в группе нет проблем с весом в плане контроля, все у меня тут на доверии, я не взвешиваю своих спортсменов. Просто если я вижу некий перебор, я могу в какой-то момент сказать что-то типа «многовато стало». Ну и они мне в ответ: «Все, понял, исправим». После отпуска они, как правило, немного все набирают, конечно, но потом быстро приходят в форму.

Мешает ли вес прыжкам? У меня немного другая психология. Если у тебя получается выполнять все мои задания – то не так важно, какой у тебя вес, ну в разумных пределах, конечно. Нравится тебе кататься в перевесе, то есть в два раза больше тратить сил, сильнее напрягаться – ну почему нет? Хотя они же все видят себя в зеркале, на съемках – ну и сами себя блюдут уже.

Мы каждый день ведь на катке снимаем видео. Они видят, как выглядят со стороны. Я могу намекнуть, что вот скинешь полкило-килограмм-полтора – будет легче. Но у меня тут взрослый подход. Никто за ними бегать и контролировать не будет, это им же самим надо ведь. А так – да, с первого дня фигурист знает, что рамок по весу у меня нет. Люди разные – кто-то полнее, кто-то худее. Справляетесь? Вам самим комфортно со своим телом? Ну и замечательно.

У меня дочь, и я помню, что был период, когда она в подростковом возрасте стала поправляться. Начались комплексы. И что бы я ей сказала? Только усугубила бы все. Поэтому я всегда ей говорила, что она у меня лучше всех. А она и сама понимала, что где-то надо себя попридержать. А если бы я ее заставляла? Нашла бы таблетки для похудения, рвоту бы вызывала, как бывает иногда.

Если человек приходит в спорт, он уже сам начинает понимать такие вещи. Нет, конечно, случаются иногда «проблески непонимания», но быстро выруливают обратно», – сказала Соколовская.

Что и сколько едят фигуристки? Липницкая дошла до анорексии, Загитова не пила даже воду, Щербакова и Трусова – вообще без диет