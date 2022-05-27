Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о скандале с участием Елизаветы Нугумановой.

Ранее фигуристка заявила об угрозах со стороны тренера Евгения Рукавицына.

«По большому счету я ее не знаю и говорить об отдельных фигуристах не хочу. Что она вытворяет и говорит – меня абсолютно не волнует. Пусть сама разбирается. Кто она для меня, чтобы я ее как-то характеризовал, как она поступает? Когда я был президентом (ФФКР), она ничего из себя не показывала.

На основании какой-то девочки, которая закончила, наверное, выступления, делать ей рекламу? Она еще никто, чтобы о ней писать. Писать нужно о серьезных спортсменах, а не о таких. Она не заслуживает упоминания на страницах печати», – сказал Писеев.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят