Валентин Писеев: «То, что Трусова сказала после проката – это эмоции. Саша так хотела выиграть золото, но не получилось. Она никуда не уйдет»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) высказался о реакции на серебро Олимпиады-2022.

«Саша – максималистка со стальным характером, которая уже сотворила историю, которой не было на Олимпийских играх. Кто сможет это повторить?

То, что она сказала после проката – это эмоции. Она в принципе очень эмоциональная девушка. Саша так хотела выиграть золото, но не получилось.

После такого напряжения, особенно стоит учитывать, что она всегда работает на максимум. Это эмоциональный всплеск, который вскоре забудется.

Она никуда не уйдет, это естественно. Она нужна стране, мировому фигурному катанию», – сказал Писеев.

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