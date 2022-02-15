Анисина о медалистах Пекина-2022 в танцах: «Их невозможно сравнивать: натуральные эмоции Синициной и Кацалапова и отточенный минимализм Пападакис и Сизерона»

Олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002 Марина Анисина подвели итоги танцевального турнира фигуристов в Пекине-2022.

«Заслуженная победа французской пары – . Победа, которую ждали 20 лет после нашего триумфа в 2002 году.

и были великолепны! Все были безукоризненны! Но так распределилась судьба для спортсменов, и одна, и другая пары откатались без ошибок, восхитительно!

Их невозможно сравнивать: натуральные эмоции Синициной и Кацалапова и отточенный минимализм Пападакис и Сизерона!» – написала Анисина.

Даже хорошо, что Пападакис и Сизерон проиграли в 2018-м. Оставшись ради Олимпиады-2022, они создали шедевры и изменили танцы

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты