Анисина о медалистах Пекина-2022 в танцах: «Их невозможно сравнивать: натуральные эмоции Синициной и Кацалапова и отточенный минимализм Пападакис и Сизерона»

Теги сборная России Олимпийская сборная России танцы на льду Марина Анисина сборная Франции Олимпиада-2022 Никита Кацалапов Виктория Синицина Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002 Марина Анисина подвели итоги танцевального турнира фигуристов в Пекине-2022.

«Заслуженная победа французской пары Габриэла ПападакисГийом Сизерон. Победа, которую ждали 20 лет после нашего триумфа в 2002 году.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов были великолепны! Все были безукоризненны! Но так распределилась судьба для спортсменов, и одна, и другая пары откатались без ошибок, восхитительно!

Их невозможно сравнивать: натуральные эмоции Синициной и Кацалапова и отточенный минимализм Пападакис и Сизерона!» – написала Анисина.

Даже хорошо, что Пападакис и Сизерон проиграли в 2018-м. Оставшись ради Олимпиады-2022, они создали шедевры и изменили танцы

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты

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